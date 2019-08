Cureggio sconvolta per l’omicidio: i due ragazzi avevano appena giocato a calcio insieme

Cureggio sconvolta per l’omicidio: i due avevano appena giocato a calcio insieme. Il paese attonito di fronte alla tragedia di Yoan e Alberto. Amici di vecchia data, poi qualcosa è scattato nella mente di Alberto.

Abitavano entrambi a Cureggio i due ragazzi protagonisti della tragedia di domenica notte. Ed è a Cureggio che l’altra sera, sabato 24 agosto, avevano trascorso insieme qualche momento giocando a calcio assieme agli amici. Poi Alberto Pastore invita Yoan Leonardi a salire in auto a finire la serata. Tra i due 23enne, amici e conoscenti da sempre, ultimamente c’era qualche problema perché Alberto credava che Yoan si fosse messo in mezzo nella storia, ormai finita, che aveva avuto con un ragazza.

L’omicidio e la confessione sui social

Arrivati a Comignago, Alberto in auto accoltella Yoan, che resta sul ciglio della strada mentre l’amico fugge. Poco dopo posterà sui social un incredibile video in cui si accusa dell’omicidio e ne spiega le ragioni: “A me dispiace per Yoan. Non so se lui ci sarà più, il mio obiettivo era quello di far vedere alla gente che per amore non bisogna mai intromettersi nelle faccende altrui… Quello che ha fatto Yoan è tutto sbagliato”.

La cattura in autostrada

Mentre si mobilitano le forze dell’ordine e Yoan cessa di vivere, Alberto fugge imboccando la A26, ma a un certo punto perde il controllo della vettura e si schianta. Viene arrestato dai carabinieri di Arona.

Gli amici sconvolti

“Non riesco a trovare le parole per spiegarmi tutto ciò… ancora non ci credo, io sono qua che aspetto un tuo messaggio che mi dici che stai bene, che mi chiedi di uscire per divertirci e invece la vita è stata ingiusta con te. Non ti meritavi tutto questo, eri come un fratello, avevi ancora tutta una vita davanti da vivere al meglio”. E’ una parte di un messaggio postato sul profilo Facebook di Yoan da parte di un amico. Straziante nella sua semplicità il post del padre Marino: “Ciao figlio mio”, con una bella foto che ritrae Yoan con un cane.