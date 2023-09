Donna di 48 anni minaccia di morte il pizzaiolo che non le fa credito. E’ accaduto in una pizzeria di Villadossola.

Donna di 48 anni minaccia di morte il pizzaiolo

Ieri, domenica 17 settembre, in un locale di Villadossola una donna ha dato di matto. Ha chiesto una pizza pur non avendo soldi per pagare. Non appena il titolare non ha accettato la richiesta della cliente, la donna ha estratto una pistola e minacciato i presenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno disarmato la malvivente per poi arrestarla.

Agli arresti domiciliari

La pistola era una scacciacani: è stata sequestrata. La protagonista della vicenda è agli arresti domiciliari.