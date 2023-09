Minaccia il parroco mentre dice messa: arrestato 56enne. E’ accaduto nel santuario di Re. L’uomo ha aggredito anche i carabinieri.

Con in tasca un coltello a serramanico lungo più di venti centimetri (come si scoprirà dopo) ha iniziato a minacciare il parroco mentre stava celebrando la messa. E’ accaduto domenica nel santuario di Re, in valle Vigezzo, luogo di culto ben noto in tutto il Piemonte e oltre.

Protagonista del gesto un uomo di 56 anni già noto le forze dell’ordine. Visibilmente alterato, è entrato nella chiesa durante la funzione del pomeriggio e ha cominciato a inveire sia contro il parroco, sia all’indirizzo dei fedeli seduti nei banchi. Subito sono stati chiamati i carabinieri, con la gente che temeva che l’uomo potesse anche fare male a qualcuno.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri della stazione di Domodossola, in servizio in valle. Quando l’uomo li ha visti entrare in chiesa. ha iniziato a minacciare e inveire anche contro di loro, iniziando pure a lanciare alcuni oggetti contro le divise.

Alla fine l’esagitato è stato immobilizzato dai militari. I quali, perquisendolo, gli hanno trovato in tasca il lungo coltello a serramanico. E’ postato portato a Verbania per essere interrogato dal magistrato di turno.

