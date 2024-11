“Drive in” e centro operativo della droga in Bassa Valsesia: quattro arresti VIDEO

“Drive in” e centro operativo della droga in Bassa Valsesia: quattro arresti. Dopo una articolata attività investigativa, il nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Borgosesia ha tratto in arresto 4 extracomunitari irregolari e nove sono stati denunciati.

“Drive in” e centro operativo della droga in Bassa Valsesia: IL VIDEO

L’indagine ha coinvolto la zona compresa tra i comuni di Roasio e Rovasenda e tra Roasio e Masserano. Le forze dell’ordine hanno notato strani movimenti da parte di alcune autovetture sulla provinciale 318 e sulla strada comunale della Bellana, in località san Giorgio di Roasio.

Gli spacciatori cercavano di nascondersi nella vegetazione e si mostravano solamente agli automoibilisti “interessati”. Una sorta dunque di “drive in” degli stupefacenti.

L’organizzazione nei minimi dettagli

L’organizzazione era curata nei minimi dettagli anche per quanto riguarda lo “stoccaggio”.

Al vertice dell’altura in località San Giorgio, gli arrestati avevano allestito una postazione, una tenda da campeggio, un riparo di fortuna e varie attrezzature outdoor avvantaggiandosi della posizione dominante. Un vero e proprio centro operativo dove venivano ricevuti gli ordini, preparati e confezionati i quantitativi per la successiva consegna agli acquirenti che attendevano la sostanza sulla strada che costeggia la base del rilievo.

Cosa è stato sequestrato

Durante tutta l’attività sono state individuate ben 6 distinte aree di cessione precedentemente non interessate dal fenomeno che, all’atto della conclusione dell’attività investigativa, sono state interamente bonificate. Nel corso dell’attività, complessivamente, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro: 1.3 kg di sostanza stupefacente prevalentemente del tipo hashish, con quantitativi

minori di Eroina e Cocaina; 9.500 euro in denaro contante; bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento; 22 telefoni cellulari e 1 pc, powerbank e batterie auto; 3 armi bianche di cui un machete.

Gli arresti e le denunce

E’ scattato quindi l’arresto per quattro stranieri irregolari che devono rispondere di attività di spaccio di sostanze stupefacenti e nove soggetti sono stati denunciati per aver concorso nell’attività mediante supporto logistico e trasporto.

