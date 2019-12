Due incendi camino in poche ore spenti dai vigili del fuoco di Ponzone

Due incendi domati nell’arco di poche ore dai vigili del fuoco di Ponzone.

Due incendi in poche ore

E’ stata una domenica mattina in prima linea per le squadre dei vigili del fuoco di Ponzone. Intorno alle 10.30 è arrivata la prima richiesta di aiuto da Strona per un incendio canna fumaria, la squadra è arrivata sul posto e ha proceduto a spegnere le fiamme e alla bonifica dell’area. Tempo di rientrare in caserma ed ecco un’altra chiamata. Stavolta da Soprana in frazione Baltigati, anche in questo caso un incendio camino. L’operazione si è conclusa senza gravi danni al tetto.