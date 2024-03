Due scosse di terremoto sotto il massiccio del Monte Rosa. E’ accaduto ieri pomeriggio, il sisma rilevato nella zona di Macugnaga.

Due scosse di terremoto sotto il massiccio del Monte Rosa

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 marzo, sono state rilevate due lievi scosse di terremoto sotto il massiccio del Monte Rosa. Più precisdamente, i sismi sono stati registrati in alta Valle Anzasca. E’ accaduto alle 15.45 e poi alle 17.27. Le rilevazione sono state segnalate dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma.

Scosse di bassa magnitudo

La prima scossa è stato di magnitudo 2.3 ed è stata registrata a circa tre chilometri da Macugnaga, con ipocentro a una profondità di 12 chilometri. La seconda scossa è stata più leggere: magnitudo 1.3 e rilevata a 11 chilometri di profondità. Non sono state registrate chiamate ai numeri di emergenza, e nemmeno si sono segnalati danni di qualsiasi genere.

In Piemonte il terremoto precedente sono state le due scosse rilevate a metà febbraio in valle di Susa. Anche in quel caso si trattava di fenomeni leggeri, ma il primo era stato percepito da parecchia gente, soprattutto ai piani più alti dei condomini. In ogni caso, nessuno aveva segnalato danni a persone o cose.