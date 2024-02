In Piemonte due scosse di terremoto in nemmeno due giorni. Entrambe sono state rilevate nella Valle di Susa.

Dopo la scossa registrata nel pomeriggio di domenica, un nuovo terremoto è stato rilevato in Piemonte la giornata successiva, lunedì 12 febbraio. Anche in questo caso l’epicentro era in Valle di Susa.

La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La terra ha tremato alle 5.17 del mattino, con un evento di magnitudo pari a 2.3. L’ipocentro è stato localizzato un chilometro a ovest di Sant’Antonino di Susa, a una profondità di 16 chilometri circa.

Una scossa che ha svegliato tanta gente

La scossa, più forte di quella di domenica pomeriggio, è stata avvertita chiaramente dalla popolazione, anche perché a quell’ora gran parte della popolazione è a letto e numerosi residenti sono stati svegliati nel sonno.

Nessun danno a cose o persone, comunque: l’intensità non è sufficiente a creare problemi di questo livello.