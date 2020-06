Enormi macigni sulla strada: intervento a Rimella

Enormi macigni precipitano sulla carreggiata fra Rimella e Roncaccio.

Enormi macigni in strada

Caduta di enormi massi sulla strada comunale che da Rimella conduce alle frazioni Roncaccio inferiore e superiore. La carreggiata è stata ostruita da massi di dimensioni ciclopiche che hanno provocato danni al manto stradale oltre a danni al guado esistente sul torrente Landwasser, senza dimenticare una frana del corpo stradale per una lunghezza di 30 metri.

I lavori

Tenuto conto che risulta necessario preservare la pubblica incolumità da altri possibili smottamenti e soprattutto eliminare i detriti presenti che impediscono il naturale flusso di auto sono stati interpellate tre ditte della zona per effettuare i lavori. Il Comune, consultato lo stato di ingegneria civile e ambientale “Insieme ingegneria” di Varallo ha proposto un primo lotto di interventi con il ripristino della viabilità lungo la strada mediante la rimozione di detriti da crollo di massi rocciosi per un importo di 35mila euro. E’ stato dato incarico alla ditta Parolaro per i lavori.

