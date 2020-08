Evade dai domiciliari per rubare occhiali firmati

Evade dai domiciliari e ruba sette paia di occhiali al centro commerciale: l’episodio a Torino.

Evade dai domiciliari per rubare

Lascia la sua abitazione, in cui si trovava agli arresti domiciliari, per rubare degli occhiali. È accaduto a Torino: protagonista un 27enne italo-marocchino. Il giovane è entrato in un centro commerciale e ha preso un profumo e sette occhiali di marca.

Fermato all’uscita

Il 27enne ha tolto le placche antitaccheggio con una forbicina, ha indossato un paio degli occhiali trafugati e ha messo gli altri in tasca. All’uscita del negozio, però, è stato fermato. Il valore della merce sottratta è di 1.660 euro circa.

