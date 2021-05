Fanghi tossici al posto del fertilizzante: sversamenti anche a Sizzano. Vasta inchiesta partita dai carabinieri forestali di Brescia.

C’è anche un campo di Sizzano tra i numerosi siti che un’azienda bresciana aveva utilizzato per smaltire fanghi tossici come fossero fertilizzante. Il centro del Novarese salta fuori da una vasta inchiesta partita dai carabinieri forestali di Brescia a carico della Wte. Si sta parlando di 150mila tonnellate di fanghi contaminati da metalli pesanti e altro.

Molti siti tra Lombardia e Piemonte

Le persone indagate sono 15. Oltre a Sizzano, ci sono altri centri della zona in cui sarebbero finiti i fanghi contaminati, come Agrate Conturbia, Momo e Balocco, ma non solo. Altri sversamenti sono stati individuati in Lombardia.

