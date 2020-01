Fiamme in cascina: momenti di paura per i vitelli. In fumo sei tonnellate di fieno, intervento dei vigili del fuoco di Romagnano e Arona.

Fiamme in cascina: momenti di paura per i vitelli

Vigili del fuoco di Romagnano e di Arona impegnati la scorsa notte per un incendio che a Invorio ha divorato 60 quintali di fieno custoditi in un cascinale. Decisivo anche il supporto dell’Aib per contenere il danno ed evitare che anche i vitelli ospitati nei capannoni venissero coinvolti nel rogo, come era accaduto di recente nel Cuneese. Alla fine i danni sono stati relativamente contenuti, ora si indaga per individuare le cause dell’incendio.

Foto d’archivio