Fiamme in un appartamento a Pray: intervengono i vigili del fuoco

Fiamme in un appartamento di Pray: intervengono i vigili del fuoco. La vicenda è accaduta nella mattina di oggi, venerdì 12 gennaio.

Fiamme in un appartamento di Pray: allarme dato dai vicini

Incendio questa mattina in una palazzina a Pray. E’ ancora da chiarire la causa del rogo. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che verso le 11 hanno notato strano fumo provenire dall’ultimo piano dell’abitazione.

LEGGI ANCHE: Trivero, incendio alla canna fumaria. Intervengono i vigili del fuoco

Sono immediatamente intervenuti i pompieri di Biella e Ponzone che muniti di autobotte e autoscala si sono occupati delle operazioni utili alla messa in sicurezza della zona coinvolta dalla vicenda. Da una prima ricostruzione, sembra che sia stato distrutto un locale e che il proprietario non fosse all’interno. Saranno le autorità competenti a chiarire la dinamica dell’episodio. Per via dei danni riportati l’appartamento è stato considerato inagibile.

Foto archivio