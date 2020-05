Finto tecnico Cordar deruba una pensionata. L’uomo si fatto aprire spiegando che doveva verificare che non ci fossero perdite di acqua.

Si è fatto aprire spiegando con gentilezza che era stato mandato lì per verificare che non vi fossero perdite di acqua in casa. Così un uomo sulla cinquantina, presentatosi come tecnico del Cordar Biella, è riuscito a entrare nell’abitazione di una pensionata di 85 anni che vive nei pressi di Gaglianico.

Una volta all’interno, l’uomo è riuscito a convincere la donna ad aprire la cassaforte inventandosi un rischio per quanto contenuto. Ha quindi rubato tutto ed è sparito. Indagini in corso.

