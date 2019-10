Fuga gas Borgosesia: la falla nel condotto fognario. Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona di corso Vercelli.

Fuga di gas a Borgosesia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 ottobre. Poco prima delle 14 i vigili del fuoco di Varallo sono intervenuti in corso Vercelli, non lontano dalla rotonda della filanda, per un allarme lanciato a seguito di un acuto odore di gas. Giunta sul posto la squadra ha messo in sicurezza l’area e ha contattato la ditta incaricata alla manutenzione delle condotte: la fuoriuscita del gas trovava infatti sfogo nel condotto fognario.

A seguito dell’allarme di oggi pomeriggio, la squadra di vigili è rimasta a lungo sul posto per garantire la sicurezza durante le operazioni di ripristino della perdita. Presenti anche i vigli urbani.