Gattinara guidava ubriaco: via la patente. La polizia ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un 35enne di Serravalle.

Gattinara guidava ubriaco: via la patente

Denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente per un 35enne di Serravalle che è stato fermato dalla polizia stradale dopo che aveva bevuto troppo. La pattuglia ha fermato l’uomo mentre transitava per Gattinara e lo ha sottoposto all’alcol-test: è risultato un tasso alcolico pari a 1,40 grammi al litro, più di due volte il lecito. Da qui il provvedimento di ritiro del documento di guida, e automaticamente la denuncia.

LEGGI ANCHE: Ubriaco al volante, fermato un serravallese

Foto d’archivio