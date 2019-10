Gattinara ubriaco in auto e con un coltello. Un 39enne residente in città è finito nei guai a seguito del controllo di una pattuglia di carabinieri.

Un 39enne di Gattinara è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di arma o oggetto atto ad offendere. Il doppio provvedimento a suo carico è scattato nella tarda mattinata di ieri, lunedì 7 ottobre. L’uomo stava viaggiando nella sua auto lungo la strada provinciale che da Masserano porta verso Brusnengo, quando è stato fermato per un controllo da una pattuglia di carabinieri.

Positivo all’alcol-test

Per quanto riguarda il 39enne di Gattinara, i militari lo hanno sottoposto al test alcolimetrico, da cui è risultato un tasso di 1,30 grammi al litro, ben oltre il limite di 0,50. E’ stata anche perquisita la vettura, ed è saltato fuori un coltello. Da qui la duplice denuncia a suo carico.

Foto d’archivio