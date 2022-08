Giallo a Roccapietra: motociclista trovato riverso a terra. Un 42enne portato in codice rosso al Cto di Torino.

Giallo a Roccapietra: motociclista trovato riverso a terra

Indagini in corso per capire che cosa sia accaduto a Varallo in frazione Roccapietra nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 agosto. Un motociclista di 42 anni è infatti stato trovato riverso lungo la strada, con la moto vicino in terra.

Lanciato l’allarme, l’uomo è stato inizialmente raggiunto dall’ambulanza medicalizzata e poi portato al pronto soccorso dell’ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia.

LEGGI ANCHE: Moto contro auto, muore centauro di appena 28 anni

In elicottero al Cto

Ma le due condizioni si sono rivelate ben più gravi di quelle che erano apparse all’inizio: è stato quindi deciso il trasferimento urgente dell’uomo al Cto di Torino, dove è arrivato con codice rosso.

Intanto le forze dell’ordine cercano di capire che cosa sia accaduto. Soprattutto, va chiarito se il centauro è caduto per un incidente autonomo o se invece c’è qualche altro veicolo coinvolto.

Foto d’archivio