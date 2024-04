Grandine su Novarese e Valsesia. Il Lago Maggiore esonda all’Isola Bella. VIDEO

Grandine su Novarese e Valsesia. Il Lago Maggiore esonda all’Isola Bella. Colpo di coda dell’ondata di maltempo: colpita la zona di Borgomanero, Arona e dintorni.

Grandine su Novarese e Valsesia

Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di oggi nell’area di Borgomanero, Arona e centri della zona. Colpiti anche alcune aree della Valsesia, compresa Borgosesia, anche se in modo meno intenso rispetto all’area più a est, e anche all’Ossola.

Si sono avuti disagi soprattutto alla viabilità in quanto le raffiche di vento hanno fatto cadere alcune piante sulle strade. Al lavoro vigili del fuoco e forze dell’ordine per rimuovere gli ostacoli e gestire la viabilità. Qui sotto, un eloquente video registrato a Gattico e pubbloicato sul canale Telegram del Centro meteo Piemonte.

E questa è la grandinata vista da Arona, Video di Maria via MNP Meteo Novara e Provincia.

Esonda il Lago Maggiore all’Isola Bella

Intanto il Lago Maggiore, alimentato dagli affluenti sempre più in piena, è aumentato di livello ora dopo ora, fino a superare le soglie di guardia e a esondare in alcune zone. Per esempio, all’Isola Bella uno dei locali in riva al lago è stato invaso dall’acqua. Nulla di grave, in realtà: ma abbastanza per rendersoi conto di quanta acqua sia piovuta nelle ore scorse. Le foto sono Gabriele Mozzana.

Le previsioni per domani

La perturbazione si va esaurendo in queste ore. Come già ampiamente indicato nei giorni scorsi, per la giornata di domani, martedì 2 aprile, è previsto cielo sereno con temperature in aumento.

