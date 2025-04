Il Sesia raggiunge il livello di guardia. Chiusa la strada tra Crevola e Doccio. Si intensifica il maltempo, domani è giornata di allerta rossa per la Valsesia e il Biellese.

Il Sesia raggiunge il livello di guardia. Chiusa la strada tra Crevola e Doccio

Come era facilmente prevedibile, il fiume Sesia ha raggiunto a Borgosesia il cosiddetto “livello di guardia”: non è ancora il livello di “pericolo”, ma con una perturbazione che non accenna a rallentare è molto probabile che si arrivi anche a quello. La rilevazione della centrralia Arpa di Borgosesia indica alle 15 un livello di 5,3 metri. Non si raggiungeva il livello di guardia dall’ottobre 2024: all’epoca però questa misura si era raggiunta quasi al termine del nubifragio, mentre in questo caso pare adddiruttura che il peggio sia ancora da venire.

E potrebbe venire nella giornata di domani, giovedì 17 aprile: tant’è che l’Arpa ha decretato per tutto il Nord Ovest Piemonte lo stato di allerta rossa dal punto di vista idrogeologico. Vale a dire che c’è un alto rischio di frane e smottamenti, e valanghe in montagna.

Chiusa la provinciale 105

Per intanto la Provincia di Vercelli, proprio per l’innalzarsi del livello del Sesia, ha chiuso al traffico la strada 105 tra Crevola e Doccio. Si tratta della strada che nell’ottobre del 2020 venne in parte trascinata via dal fiume in piene, e vi perse la vita Samuel Pregnolato, 36 anni, finito in acqua con l’auto. Si salvò miracolosamente il fratello Nicolas.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook