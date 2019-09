Impiegata delle poste deruba un’anziana invalida con gravi problemi di vista.

Come riportano i colleghi di Nuova Provincia di Biella, in data 7 settembre personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Biella ha segnalato l’impiegata di un ufficio postale del Biellese per furto aggravato a danno di una anziana Biellese invalida civile con gravi problemi di vista. Il figlio, insospettito, si era precedentemente recato presso gli Uffici di questa Questura poiché aveva rilevato delle incongruenze tra quanto riferitole dalla madre e le cifre che risultavano sul conto. In particolare il predetto aveva notato delle discrepanze, che perduravano ormai da mesi, tra le somme ritirate ed i riscontri in occasione del ritiro della pensione.