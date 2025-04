«In due giorni la pioggia di tutto aprile»: è allerta arancione sulle nostre zone. Oggi e domani è raccomandata cautela negli spostamenti. Previste nevicate copiose in alta quota.

«Attenzione particolare alla Valle d’Aosta orientale, Valli di Lanzo e, più in generale, tra Biellese, area del Rosa, alto Novarese e Verbano-Cusio-Ossola: su queste aree potranno cadere complessivamente oltre 200-300 millimetri di pioggia in 48 ore: in due giorni, dunque, più della pioggia dell’intero mese di aprile. Il tutto con potenziali criticità idrogeologiche».

E’ il quadro che prospetta per le giornate di oggi e domani, 16 e 17 aprile, il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara. E si parla anche di nevocate: «La neve sarà copiosa sulle Alpi, ma in genere alle alte quote, mediamente oltre i 1.800-2.200 metri, a tratti più in basso durante i rovesci più intensi. Previsti accumuli anche superiori a 1-2 metri di neve fresca dai 2.200-2.400 metri di quota. Da giovedì pomeriggio il maltempo inizierà progressivamente ad allentare la presa, con esaurimento almeno parziale delle precipitazioni entro la tarda sera. Venerdì giornata di tregua, con anche delle schiarite, ma potrebbe durare poco».

L’allerta arancione dell’Arpa

Intanto già ieri l’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha proclamato l’allerta arancione su tutto il Nord Ovest Piemonte. Si tratta di un solo gradino più basso al massimo allerta, quello rosso. Si parla di allerta per rischio idrogeologico, quindi con possibilità di esondazioni di corsi d’acqua secondari, attivazione di fenomeni di versante e attività di valanghe che potrebbe interessare la viabilità in alta quota. Allerta gialla invece sul resto del Piemonte per rischio idrogeologico o idraulico su alcuni settori.

In sintesi, si raccomanda cautela soprattutto negli spostamenti: meglio evitare quelli non necessari, informarsi sulla viabilità e procedere con attenzione perché potrebbero esserci piante o rami caduti sulla carreggiata.

