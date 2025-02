Incidente a Roccapietra, chiusa e poi riaperta la strada 299. Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale sanitario.

Incidente a Roccapietra, chiusa e poi riaperta la strada 299

Disagi al traffico nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 febbraio, lungo la strada provinciale 299 nel trattoi tra lo svincolo di Roccapietra e Varallo. Il tratto è rimasto chiuso più di un’ora a seguito di un incidente, pare tra due auto.

Al momento le informazioni sono ancora molto scarne. Nella zona dell’impatto sono arrivate forze dell’ordine, la polizia locale di Varallo, i vigili del fuoco e il personale del 118 con almeno due ambulanze. Appunto per permettere le operazioni di soccorso, la strada provinciale è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia, con il traffico che veniva canalizzato lungo la strade sulla sponda opposta del fiume Sesa. Soccorse le persone e rimesso in sicurezza il tratto, la strada è poi stata riaperta e la situazione del traffico è tornata alla normalità.

Foto d’archivio

