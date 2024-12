Incidente sul lavoro: 51enne perde la vita a Ghisalrengo. La causa è ancora da chiarire. Saranno le autorità competenti a far luce sulla vicenda.

Incidente sul lavoro: tragedia a Ghislarengo

Una vicenda drammatica è accaduta nel piccolo paese vercellese.

Per cause ancora da chiarire un uomo di 51 anni ha perso la vita sul posto di lavoro. Ancora da definire la dinamica. Le ipotesi per ora sono due. Non è da escludere che sia rimasta fulminata dalla corrente elettrica mentre era stava lavorando. Oppure che colto da malore improvviso abbia perso la vita.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate tanto che i soccorsi lo hanno portato in codice rosso all’ospedale. Poco dopo però l’uomo si è spento.

