Incidente sulla strada dei Laghi: motociclista in codice rosso. Un uomo è finito al Cto in condizioni disperate.

Incidente l’altro giorno sulla strada dei laghi, a Oggebbio, nel territorio de Verbano Cusio Ossola. Come riporta Prima Novara, un’auto e una moto sono entrate in collisione.

Il motociclista ha avuto la peggio: è stato infatti portato in codice rosso con l’elisoccorso al Cto di Torino. La strada è rimasta chiusa per quasi un’ora per permettere i rilievi e spostare i rottami.

Foto d’archivio