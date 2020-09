Investita da auto in retromarcia: morta pensionata. Nulla da fare per i soccorritori subito accorsi.

Investita da auto in retromarcia: morta pensionata

Tragedia a Nebbiuno nel pomeriggio di oggi, martedì 22 settembre: una donna è morta dopo essere stata investita da un’auto in piazza. Come riporta Prima Novara, la donna è stata investita da un’auto in manovra, mentre faceva retromarcia per uscire da un parcheggio. La donna, classe 1933, è quindi rimasta sotto la vettura che stava facendo marcia indietro. Sul posto è giunta un’ambulanza della croce rossa per i primi soccorsi, assieme a una pattuglia dei carabinieri e della polizia locale, e anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo della donna da sotto l’auto.

Era una ex edicolante

La vittima è Mariarosa Romerio, 87enne residente a Mercurago. In passato aveva gestito un’edicola ad Arona. Sconcerto tra i molti conoscenti. Si cerca ora di ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE