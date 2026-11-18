È morto a 50 anni, dopo un mese di coma in seguito a un grave infortunio sul lavoro, ma il suo ultimo gesto potrà offrire una speranza ad altre persone. Costel Fichitiu, residente a Lamporo, nel Vercellese, si è spento il 28 ottobre all’ospedale Molinette di Torino. Ora la sua famiglia ha rispettato la volontà di donare gli organi, consentendo il prelievo del cuore, del fegato e dei reni per i trapianti. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

L’uomo era stato ricoverato inizialmente all’ospedale di Chivasso, dove era rimasto in coma per circa un mese a causa di un danno cerebrale irreversibile. Al suo fianco, durante il difficile periodo delle cure, c’erano la moglie Monica e i figli gemelli Valentino e Luca. Nonostante le speranze della famiglia, le sue condizioni non sono migliorate. La donazione degli organi è diventata così l’ultimo gesto di generosità di una vita dedicata al lavoro e agli affetti.

Dalla Romania a Lamporo, una vita costruita con tanti sacrifici

La storia di Costel era cominciata in Romania, dove aveva vissuto un’infanzia segnata da vicende familiari complesse. A soli tre anni era stato dato in adozione insieme alla sorella gemella, crescendo in una famiglia che gli aveva offerto affetto e opportunità. Soltanto a dodici anni i due avevano scoperto di essere fratelli. Un percorso personale segnato da separazioni e nuovi legami, che lo aveva accompagnato anche nell’età adulta.

Arrivato giovanissimo in Italia, Costel aveva trovato nel nostro Paese la possibilità di costruirsi un futuro. Nel 2000 aveva sposato Monica, che lo aveva successivamente raggiunto dalla Romania. Nel 2006 la coppia aveva acquistato casa a Lamporo, alla ricerca della tranquillità e degli spazi verdi che ricordavano i luoghi d’origine. Con il tempo l’Italia era diventata la loro seconda patria, tanto da spingerli a richiedere la cittadinanza italiana.

La passione per i camion e l’amore per la famiglia

Costel aveva trasformato una passione coltivata fin da bambino nel proprio mestiere. Era infatti un autotrasportatore esperto, abituato a guidare mezzi pesanti, bilici e trasporti eccezionali. Il lavoro lo portava spesso lontano da casa per intere settimane, lasciandogli soltanto il fine settimana da trascorrere con i familiari. Una professione alla quale aveva dedicato enormi energie, con l’obiettivo di garantire serenità e opportunità ai figli.

Nonostante gli impegni lavorativi, riusciva sempre a trovare tempo per le proprie passioni e per gli altri. Amava lo sport, il bodybuilding, le motociclette e il ciclismo, oltre alla musica e al ballo, che condivideva con Monica. Nel paese in cui aveva scelto di vivere si era fatto apprezzare per la disponibilità. Nei fine settimana aiutava amici e vicini, mettendo spesso le esigenze degli altri davanti al proprio riposo.

Il dolore della famiglia e una speranza attraverso i trapianti

La scomparsa di Costel ha lasciato un grande vuoto nella vita della moglie e dei due figli, che gli sono rimasti accanto durante il lungo ricovero. Nel momento più difficile, la famiglia ha voluto rispettare la sua scelta di essere donatore. Il prelievo degli organi è avvenuto alle Molinette di Torino, dove si è concluso il suo percorso di cura. Un atto di solidarietà capace di andare oltre la morte, dando la possibilità ad altri pazienti di ricevere un trapianto.

Monica conserva il ricordo di un uomo instancabile, generoso e profondamente legato ai propri cari. Una persona che aveva affrontato molte difficoltà, riuscendo a costruire una famiglia e una vita in Italia. Al dolore per la perdita si accompagna la consapevolezza che la sua volontà di donare possa offrire nuove possibilità ad altri. Un modo per continuare ad aiutare il prossimo, come Costel aveva fatto tante volte durante la propria esistenza.

Le radici ritrovate e una storia che continua

Negli ultimi anni Costel aveva cercato anche di ricostruire alcuni capitoli della propria storia familiare. Dopo la scomparsa dei genitori adottivi, nel 2010 aveva conosciuto la madre biologica. Nell’estate del 2026 aveva inoltre scoperto di avere un altro fratello e un’altra sorella in Romania. Nuovi legami familiari emersi dopo tanti anni, che aveva inizialmente scelto di avvicinare con delicatezza, rispettando le situazioni personali di ciascuno.

Dopo la sua morte, Monica ha trovato la forza di contattare il fratello ritrovato, raccontandogli la storia di Costel e il suo ultimo gesto di solidarietà. Un modo per riunire idealmente i diversi capitoli di una vita attraversata da distanze, sacrifici e affetti profondi. A Lamporo resta il ricordo di un uomo sempre disponibile ad aiutare, mentre la donazione degli organi rappresenta l’ultima testimonianza della sua generosità.

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