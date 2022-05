Latitante bloccato nel Novarese: aveva una pistola con il colpo in canna

Nella giornata di ieri personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arona, {xtra24}in collaborazione con militari del Comando Stazione Carabinieri di Gozzano, ha catturato un cittadino italiano pluripregiudicato L.A. di 32 anni residente anagraficamente a Castelletto Sopra Ticino, gravato di un provvedimento di sospensione provvisoria di provvedimento dell’affidamento in prova ai servizi sociali, dovendo scontare una pena definitiva di 5 anni e 4 mesi.

Una volta accertata la sua irreperibilità hanno quindi intrapreso articolate e meticolose indagine, anche con ausilio di mezzi tecnici, finalizzate ad individuare il soggetto in argomento; un volta individuato un appartamento in Pombia in uso alla sua attuale convivente sono stati improntati diversi servizi di appostamento che sono stati subito premiati con la conseguente cattura del ricercato mentre usciva da casa.

Nel corso dell’immediata perquisizione personale è stato trovato in possesso di una pistola del tipo semiautomatico, marca Beretta modello 34, calibro corto 9X17, con matricola abrasa, clandestina, con inserito un caricatore rifornito di 6 cartucce 380 ACP 9X1. La successiva perquisizione domiciliare, dove si stava nascondendo, ha consentito di rinvenire ulteriori 36 cartucce dello stesso calibro e alcuni dosi di sostanza stupefacente del tipo Hashish.

L’arma ed il relativo munizionamento sottoposto a sequestro saranno inviate ai Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma per gli esami balistici al fine di accertare se la pistola sia stata utilizzata per commettere fatti delittuosi. Al termine formalità di rito, su disposizione Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Novara in attesa di essere giudicato. Inoltre sono state avviate indagini finalizzate ad accertare la provenienza dell’arma e delle relative munizioni.