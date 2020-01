Lupo morto, è il sesto trovato in Piemonte

Lupo morto, è il sesto trovato nel territorio piemontese.

Lupo morto in Piemonte

E’ stato investito nei giorni scorsi un lupo in Valle Stura, dalle parti di Demonte. A darne notizia la pagina Facebook “Il nuovo cacciatore piemontese”: «Con questo siamo a 6 da inizio anno (3 Torino, 2 Cuneo e 1 Biella), un gran bel numero considerando le stime ufficiali che ci dicono di un minimo di 195 soggetti in tutto il Piemonte. Vedremo come evolverà l’anno, ma di certo sappiamo che anche il 2020 sarà…un anno da lupi».

LEGGI ANCHE: Lupa trovata morta tra Valle Cervo e Valsessera.