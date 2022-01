Malore in casa per un’anziana di Roasio: salvata dai vigili del fuoco

Malore in casa

Intervento dei vigili del fuoco sabato mattina a Roasio per un soccorso persona. Una anziana di 90 anni aveva accusato un malore mentre era in casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che le hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118. E’ stata poi trasportata in ospedale.