Maltempo in Piemonte: da domani si attende una tregua

Maltempo in Piemonte

Buone notizie dal Centro funzionale di Arpa Piemonte. Le previsioni annunciano precipitazioni fino alle prime ore di domani, dopo le quali è atteso un miglioramento delle condizioni meteo. Permane l’allerta gialla per la possibilità di fenomeni di dissesto localizzati lungo i corsi d’acqua secondari dei bacini del Belbo, del Bormida e dello Scrivia. «Il sistema di protezione civile sta lavorando per monitorare e mettere in sicurezza il territorio – spiegano – a partire dalle 20 la Sala operativa regionale passerà in assetto ordinario (h. 8 più servizio di pronta reperibilità) e continuerà a seguire la situazione fino all’esaurimento di tutti i fenomeni e i loro effetti sul territorio».