Maltempo in Piemonte: in totale undici dispersi

Maltempo in Piemonte: gravemente colpiti la Valsesia e l’alto cuneese.

Maltempo in Piemonte: il Sesia fa paura

Undici dispersi, interi paesi isolati, case e strade devastate. L’Assessore alla Protezione civile Marco Gabusi ha sottolineato la preoccupazione per il Sesia, il cui livello dell’acqua sta rientrando in queste ore e che ha provocato diversi danni, tra cui frane, strade allagate e blackout.

I danni maggiori

I danni maggiori si sono registrati nel bacino del Toce, del Tanaro, nel Biellese e nel bacino della Sesia, con frane, allagamenti e cadute di alberi. In Valsesia, alcuni ponti tra Gattinara e Romagnano e nella zona di Borgosesia non sono percorribili. Nel Vercellese, la SP9, all’altezza del comune di Cravagliana, un torrente ha eroso 500 metri di strada. Chiusa la tangenziale nord di Vercelli. A Borgosesia, un quartiere isolato.

Undici dispersi

Al momento, si registrano 10 dispersi nel Cuneese, su cui si stanno facendo verifiche tra il versante italiano e quello francese. Un altro disperso si registra nel Vercellese, nel comune di Varallo Sesia, sulla SP105, travolto dal Sesia con la sua auto.

Dighe in allerta e altri disagi

In allerta la diga Sessera, ma anche Ceppi Morelli (VCO) e Gurzia (TO). In preallerta quelle di Rimasco (VC), San Nicolao (BI), Piastra (CN), Melezet e Vistrorio (TO). Le forti piogge della notte hanno determinato la disalimentazione di 55.000 utenze elettriche, di cui 11.599 nel Cuneese; 14.200 nel Novarese; 14.000 nel Vco, 6.700 nel Vercellese e 4.500 nel Biellese. Gli operatori sono al lavoro per il ripristino del servizio.

Impiegati moltissimi volontari

Al lavoro per fare fronte alla situazione 249 volontari, di cui 174 del Coordinamento regionale di Protezione civile, 72 del Corpo Antincendi Boschivi, 3 dell’Ana. Tutta la Protezione civile è sul territorio. Il coordinamento territoriale del volontariato di Asti e Alessandria si sta recando nel Cuneese per rafforzare i soccorsi e la sala operativa di corso Marche 79 a Torino resterà operativa h24 fino alla fine dell’emergenza.

