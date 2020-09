Morto in moto appena uscito dal lavoro: oggi l’addio a Luca, 37 anni. L’altra notte era uscito di strada con la sua Kawasaki: sulle prime non sembrava grave, poi la tragedia.

Si celebra nella mattinata di oggi, sabato 19 settembre, il funerale di Luca Cusani, il 37enne di Verbania morto l’altro giorno a seguito di un incidente in moto. Luca aveva appena finito il suo turno di lavoro all’istituto Auxologico di Piancavallo, dove faceva l’autista. Erano da poco passate le 21.30: si era messo in sella alla sua Kawasaki ed era partito per tornare a casa. Ma nell’affrontare una curva ha perso il controllo ed è finito a terra.

Il soccorso del medico

Dietro di lui stava viaggiando un medico in auto, che ha visto l’incidente. E che ha subito portato soccorso a Luca. Lui era cosciente, e sulle prime non sembrava che la situazione fosse così grave. Ma poco dopo l’arrivo in ospedale è morto per una serie di traumi interno. Le esequie stamane nella chiesa di Madonna di Campagna.

