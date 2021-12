Morto suicida ex assessore regionale piemontese. Angelo Burzi fu tra i fondatori di Forza Italia. Vicino al suo corpo trovata una pistola.

Morto suicida ex assessore regionale piemontese

E’ stato trovato senza vita l’ex consigliere regionale Angelo Burzi. Esponente del partito Forza Italia, Burzi aveva 73 anni. Sulla vicenda resta ancora il riserbo degli inquirenti, ma pare che vicino al corpo senza vita ci fosse una pistola. L’ipotesi è quindi quella di un gesto volontario.

Tra le tante iniziative promosse da Burzi, l’ultima in ordine cronologico è stata la fondazione Magellano, promossa cinque anni fa.

La sua lunga carriera politica

Si deve proprio a Burzi la fondazione di Forza Italia in Piemonte. Era il 1993. Entrò per la prima volta in Consiglio regionale nel 1995, poi fu rieletto nel 2000, nel 2005 e nel 2010. Tra il 1997 al 2002 fu assessore al bilancio nella giunta Ghigo.