Motociclista immortalato dall’autovelox a 174 chilometri orari in città. Lo stesso centauro si è fatto beccare altre due volte nella stessa sera a velocità assurde.

Una serie di multe per un totale di oltre 2500 euro. Le ha collezionate in una sola serata un motociclista “immortalato” per tre volte in pochi minuti dall’autovelox della polizia locale di Torino in un punto di controllo di via Piero Cossa. Lo riporta Prima Torino.

E’ vero che via Cossa è ampia, ma il centauro ha davvero esagerato. L’autovelox ha immortalato il primo passaggio del centauro alla folle velocità di 174 chilometri all’ora.

Altri due passaggi a razzo

Neanche il tempo di meravigliarsi per quanto appena accaduto ed ecco che gli agenti si sono trovati a dover rilevare un nuovo passaggio della stessa moto, stavolta nella direzione opposta, anche se questa volta a ” soli” 136 chilometri all’ora.

Dopo qualche minuto, il terzo passaggio alla velocità di 158 orari.

Maxi multa e revoca della patente

Al motociclista, che adesso rischia la revoca della patente di guida, saranno notificate sanzioni per un totale di 2.535 euro e decurtati 30 punti.