Motociclista muore sulla A26 cadendo sull’asfalto

Motociclista muore sulla A26 oggi pomeriggio.

Motociclista muore

Erano circa le 15 quando un motociclista che stava percorrendo la A26 tra Arona e Castelletto Ticino ha perso il controllo della propria moto finendo sull’asfalto. Una caduta terribile che non gli ha lasciato scampo. La vittima aveva appena 35 anni. Inutile l’arrivo dei soccorsi, quando il 118 è giunto sul posto per il motociclista non c’era più nulla da fare. Oggi pomeriggio altra tragedia sulla A8, poco distante a Sesto Calende, a perdere la vita una coppia.