Motocross Maggiora: cade 20enne, portato in ospedale in codice rosso. Incidente durante una prova del Campionato italiano.

Motocross Maggiora: cade 20enne, portato in ospedale in codice rosso

Incidente nella giornata di oggi, sabato 26 marzo, sul circuito di cross di Maggiora. Durante una gara del Campionato italiano di motocross, un pilota 20enne ha perso il controllo della propria moto ed è caduto rovinosamente.

Subito soccorso, ci si è resi conto della gravità della situazione, tant’è che si è chiamato l’elicottero del 118 per un tempestivo trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Novara, dove il giovane è arrivato in codice rosso.

LEGGI ANCHE: Alla pista di cross l’addio a Martina, morta a 15 anni in un incidente assurdo

Un altro incidente su un’altra pista

Anche nella pista di Bellinzago un motociclista 37enne è caduto e ha dovuto ricorrere alle cure degli operatori del 118. Per fortuna in questo caso i traumi si sono rivelati di modesta entità.

Foto d’archivio