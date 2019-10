Muore investito dal camion della spazzatura. Tragedia nel Novarese: complice la pioggia battente forse la vittima non ha sentito il segnale che avvisa se l’automezzo fa retromarcia.

All’alba di ieri mattina, lunedì 21 ottobre, un uomo di 74 anni è morto investito dal furgone della nettezza urbana che stava facendo retromarcia in una strada buia e stretta. È successo in una frazione di Castelletto Ticino. Lo riportano i colleghi di Novaranetweek. Sul posto la polizia, i vigili urbani e i vertici di Medio Novarese Ambiente.

Una disgrazia sulla quale si indaga

L’autista, facendo manovra, non ha visto l’anziano, e probabilmente nemmeno quest’ultimo ha sentito il segnale che emettono questi automezzi quando fanno retromarcia. Ci ha probabilmente messo lo zampino il frastuono provocato dalla pioggia battente. In ogni, i carabinieri indagano per accertare se vi siano responsabilità.

