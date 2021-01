Muratore muore in un incidente in Svizzera: è un italiano.

E’ stato travolto dalle macerie un 54enne, muratore italiano, mentre era in un cantiere edile a Paradiso, nella zona di Lugano. Era al piano terra quando è stato colpito da materiale di demolizione proveniente dall’alto. Per lui non c’è stasto più nulla da fare.