Nevica anche più del previsto, disagi per la viabilità e auto “piantate” lungo le strade

Nevica anche più del previsto, disagi e auto “piantate” lungo le strade. Paesi come cartoline ma anche proteste per lo spazzamento. Domani torna il sole, attenzione alle gelate.

Nevica anche più del previsto, disagi e auto “piantate” lungo le strade

Ha nevicato come previsto, e anche un po’ di più: molti esperti avevano annunciato per il pomeriggio e sera di oggi, giovedì 21 novembre, una perturbazione rapida di qualche ora. In realtà la precipitazione è proseguita mediamente per circa sei ore (ovviamente a seconda della località), portando l’accumulo nevoso a un livello significativo. A questo punto dovrebbe cadere ancora un po’ di nevischio, ma la perturbazione è in esaurimento

Al di là delle tante belle immagini che hanno subito popolato i social, la nevicata ha portato notevoli disagi e rallentamenti lungo le strade. Non si contano i casi di auto “piantate” lungo i tratti più scivolosi. A Valdilana è rimasto bloccato anche uno scuolabus. E purtroppo si sono avuti anche alcuni incidenti, con auto uscite di strada autonomamente o scontri innescati da perdite di controllo. Un bilancio complessivo si potrà fare solo nella giornata di domani.

Polemiche per lo spazzamento

Inevitabili anche le polemiche e le lamentele per lo spazzamento delle strade, oppure per lo spargimento del sale. In parecchie zone i mezzi si sono effettivamente fatti attendere. Adesso si attende un calo di temperature nella notte, per cui nella mattinata di domeni ci sarà da stare molto attendi al fono gelato.

Foto di copertina MNP Meteo Novara e Provincia

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook