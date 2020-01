Operaio muore schiacciato da due camion che stavano facendo manovra

Operaio muore schiacciato: è la quarta vittima piemontese a morire sul luogo di lavoro dall’inizio dell’anno.

Operaio muore schiacciato da due tir

Ancora una vittima sul luogo di lavoro in Piemonte, la quarta dall’inizio dell’anno. Questa volta è accaduto in provincia di Alessandria, a Casalcermelli, nei pressi di una cava dove si scaricano i detriti provenienti dal Terzo Valico. La vittima, un uomo, sarebbe rimasto schiacciato tra due camion che stavano facendo manovra. Sul posto sono accorsi immediatamente carabinieri e Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza) per ricostruire le dinamiche dell’incidente, e il 118, che ha constato il decesso dell’operaio.