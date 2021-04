Ospedale di Borgomanero, donati uno spirometro e un tapis roulant a pediatria

Ospedale di Borgomanero, donato uno spirometro e un tapis roulant a pediatria.

Ospedale di Borgomanero

Sono state consegnate al reparto pediatria dell’ospedaale di Borgomanero dall’Associazione Andrea Valentini Odv di Oleggio uno spirometro computerizzato edun tapis roulant per il controllo della funzionalità dell’apparato respiratorio dei bambini seguiti presso l’ambulatorio di allergologia pediatrica.

La spirometria è il test più comunemente utilizzato per valutare la funzionalità polmonare ed è un esame strumentale particolarmente indicato e impiegato di routine nell’inquadramento diagnostico-terapeutico nei bambini in età scolare con asma bronchiale e problemi respiratori.

Lo strumento è inoltre dotato di specifici incentivatori – applicazioni create appositamente per i bambini – che rendono visibile il flusso d’aria emesso tramite animazioni molto accattivanti,

aiutandoli così a raggiungere la migliore prestazione possibile. L’abbinamento dello spirometro ad un tapis roulant consente poi di ampliare la gamma di esami eseguibili presso l’ambulatorio con la spirometria da sforzo; questo esame permette di eseguire la spirometria prima e dopo lo sforzo fisico che costituisce uno dei più potenti fattori capaci di innescare l’asma affinando così ulteriormente la capacità diagnostica.

Si tratta di un dono importante per l’ambulatorio di Allergologia Pediatrica della S.C. Pediatria di Borgomanero che, con più di 400 bambini seguiti e oltre 1000 prestazioni all’anno, – dice Oscar

Nis Haitink Direttore della S.C. di Pediatria – fa della nostra Struttura un importante punto di riferimento per l‘allergologia pediatrica dell’area Nord del ASL In segno di riconoscenza, l’ambulatorio è stato intitolato alla memoria di Andrea Valentini. Ringraziamo l’Associazione, che ha trasformato il dolore, profondo e immenso, della perdita del loro figlio in un gesto di grande amore e generosità, mettendo a disposizione le apparecchiature che garantiscono diagnosi sempre più accurate e mirate a favore dei piccoli pazienti che si rivolgono alla nostra Struttura”.

