Paura nel Novarese: in fiamme serbatoio di gasolio. Intervento dei vigili del fuoco per arginare il rogo.

Momenti di paura in una frazione di Casalino, dove è andato a fuoco un serbatoio contenente gasolio. Lo riportano i colleghi di Prima Novara. Una squadra di vigili del fuoco di Novara, con il supporto della squadra speciale con autobotte, è intervenuta nella mattinata di oggi, lunedì 29 giugno, a Cascina Peltrengo per un incendio di gasolio contenuto in un serbatoio a servizio di un distributore di gasolio agricolo.

I vigili hanno usato schiumogeno

La squadra giunta sul posto ha riscontrato che le fiamme avevano avvolto il serbatoio con una cospicua perdita di gasolio. L’intervento e’ consistito nello spegnimento con schiumogeno e conseguente raffreddamento del serbatoio fuori terra a cui è seguito il contenimento della perdita di gasolio.

