Pensionato cade in casa e batte la testa: lo trovano ormai cadavere

Tragedia a Cossato, nel biellese orientale. Un pensionato è stato ritrovato ormai cadavere nella propria abitazione. Si tratta di Marcello Cerale, 84 anni, vittima di un incidente domestico o di un malore. Sta di fatto che l’uomo è caduto e ha picchiato violentemente la testa sul pavimento della camera da letto, morendo probabilmente sul colpo.

L’allarme della donna delle pulizie

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la donna delle pulizie, che non riusciva a farsi aprire dall’uomo. Preoccupata, ha dato l’allarme. Ma ormai per il pensionato non c’era più nulla da fare.

Foto d’archivio