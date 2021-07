Pensionato trovato morto nel suo letto in valle di Mosso. L’allarme dato dalla vicina di casa, preoccupata di non vedere più l’uomo.

Pensionato trovato morto nel suo letto in valle di Mosso

A dare l’allarme è stata la vicina di casa, sempre più preoccupata per non riuscire a contattarlo. Eppure tutto lasciava pensare che l’uomo fosse in casa, visto che la sua auto era parcheggiata dove la lasciava di solito. La donna aveva provato ad attaccarsi al telefono e al campanello, ma senza avere risposte. Allora ha chiamato il numero delle emergenze.

LEGGI ANCHE: Pray piange il pensionato trovato morto sotto la finestra di casa: aveva da poco perso la moglie

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118. Quando sono entrati nell’alloggio, hanno visto l’uomo disteso nel suo letto, da tempo ormai senza vita. E’ accaduto a Bioglio, centro della valle di Mosso. Il pensionato soffriva di problemi cardiaci, e l’ultima crisi gli è stata fatale.

Foto d’archivio