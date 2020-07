Piemonte-Liguria domenica da incubo sulla A26 per colpa di una bomba. Autostrada chiusa per disinnescare un vecchio ordigno. Fermo pure il treno, è stato il caos.

Piemonte-Liguria domenica da incubo sulla A26 per colpa di una bomba

Come era prevedibile, la chiusura di un tratto di autostrada A26 in entrambi i sensi di marcia ha provocato un collasso del traffico tra Piemonte e Liguria. E’ accaduto ieri. Un’operazione programmata per intervenire su una bomba da 500 libbre risalente alla seconda guerra mondiale. Chiuso quindi il tratto tra Ovada e Masone, ma anche il transito sull’ex statale 456 del Turchino e sulla linea Genova-Acqui. Ed è stato un fiume di auto (soprattutto turisti) che si è riversato lungo la A7 e la A10. Con rallentamenti e code tutto il giorno. Alla fine l’ordigno è stato portato a Pegli per essere neutralizzato.

Ci si mettono pure i treni

In crisi anche il traffico ferroviario, sempre ieri in Liguria. La linea Genova-Acqui era stato chiusa per via della bomba, ma poi si è verificato un guasto a Genova Quarto, con relativi ritardi su tutto il transito da e per il Levante.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE