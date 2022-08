Piode giovane si rompe una gamba facendo torrentismo. Intervento di soccorso difficile, si è dovuto chiamare l’elicottero.

Difficile intervento del Soccorso alpino nella giornata di ieri, giovedì 11 agosto, lungo il torrente Sorba, nel territorio di Piode. Gli operatori hanno dovuto tirare fuori dai guai una giovane che si era infortunata facendo torrentismo, cioè percorrendo il torrente dentro l’acqua a piedi, ovviamente con opportuno abbigliamento.

La donna si era fatta male a una gamba in una gola particolarmente profonda e difficile da raggiungere. Subito presa in carico da un operatore del Soccorso alpino presente in zona, la donna è stata portata all’asciutto su una roccia del torrente. Ma è stato necessario fare intervenire l’elicottero per poter trasportare l’infortunata fuori dalla gola.

Il trasporto in ospedale

La giovane donna è poi stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia, per le opportune verifiche, con molto probabile frattura alla gamba.

La giovane è residente a Cardano al Campo, centro in provincia di Varese. Era in valle per qualche giorno di vacanza.

