Pioggia non dà tregua: alberi e frane cadono ovunque. Decine di interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio. Acqua a secchiellate per tutta la notte.

Pioggia non dà tregua: alberi e frane cadono ovunque

Raggiunge la sua massima intensità la perturbazione prevista per la serata di oggi, venerdì 2 ottobre. E sono già decine le chiamate partite dalla zona alle varie stazioni dei vigili del fuoco. Soprattutto per frane e smottamenti lungo le strade e per alberi caduti o pericolanti. La perturbazione andrà esaurendosi solo nella mattinata di domani.

Piante cadute a Cellio e a Romagnano

Per esempio, un albero è caduto lungo la strada tra Borgosesia e Cellio (foto sopra): per fortuna non passava nessuno in quel momento (la viabilità è poi stata ripristinata). Stessa cosa a Romagnano, con una pianta che ha parzialmente occupato via Dei Martiri (foto di copertina). Ma ci sono problemi anche a Pray e nella vicina zona della Vallefredda, a San Bonomio di Curino, in frazione Fila a Valdilana, lungo la strada verso Strona. Stessa situazione anche in Valsesia, dove i vigili del fuoco sono al lavoro da ore per monitorare il territorio e intervenire su vari smottamenti.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE