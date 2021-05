Ponzone rubato portafogli nel parcheggio del market. Donna distratta da un uomo che chiedeva informazioni. Intanto il complice faceva man bassa.

Ponzone rubato portafogli nel parcheggio del market

Era uscita dal supermercato e stava riponendo le borse della spesa in auto per rientrare a casa. In quel momento le si è avvicinato un uomo che gentilmente le ha chiesto un’informazione. E’ bastato un attimo di distrazione: quando la donna è arrivata a casa, si è accorta che dalla borsa mancava il portafogli. E ha capito quando e come era stata derubata.

Partita la denuncia

Il fatto è accaduto l’altro giorno nel parcheggio di un supermercato di Ponzone. La donna ha denunciato tutto ai carabinieri. Ora si spera di trovare qualche indizio visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza.