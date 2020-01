Precipita dal terzo piano della casa di cura: morto 72enne. Tragedia nel Verbano, l’uomo stava per essere dimesso.

Si indaga per capire se si tratta di un gesto volontario o di un incidente. Tragedia l’altro giorno in una casa di cura del Verbano, a Miazzina. Intorno alle cinque del mattino un 72enne ospitato nella casa di cura “L’eremo” è uscito sul balcone ed è precipitato dal terzo piano, schiantandosi nei pressi dell’atrio dell’istituto. Nulla da fare per lui. Sarebbe stato dimesso dopo qualche giorno.

Foto d’archivio