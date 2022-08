Precipita nel dirupo con l’auto: morto ex presidente di Comunità montana. Pauroso volo di 30 metri non ha lasciato scampo al pensionato.

Precipita nel dirupo con l’auto: morto ex presidente di Comunità montana

Aveva quasi raggiunto il parcheggio all’alpe Devero, nell’Ossola, quando ha perso il controllo del mezzo. Ha sfondato la barriera di protezione ed è precipitato lungo il dirupo, facendo un volo di almeno trenta metri. E’ morto così nella giornata di ieri, giovedì 11 agosto, Arturo Prina, 83 anni, pensionato e personaggio politico molto conosciuto in zona.

L’uomo negli anni passati era infatti stato consigliere comunale a Baceno e presidente della Comunità montana Antigorio Divedro Formazza.

Il recupero del corpo

L’uomo viaggiava su un piccolo fuoristrada. Non è ancora chiaro come mai abbia perso il controllo del mezzo, tra l’altro in un tornante dove la velocità è certamente ridotta. Sul posto è comunque intervenuto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato.

Starà comunque ai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di prassi, stabilire l’esatta dinamica della disgrazia. Non pare ci siano coinvolti altri veicoli.

Il recupero del fuoristrada

Al lavoro anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Domodossola e Baceno, che in tarda serata sono riusciti a recuperare il corpo dell’uomo e a tirare fuori dal dirupo il fuoristrada con l’aiuto di una autogrù.

